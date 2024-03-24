الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تطلق مسابقة فنية للتوعية عن منع الاتجار بالبشر

بدأت المرحلة الأولى لاختيار أفضل لوحات المسابقة الفنية، التي أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسف، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل الإيجابية لطلاب مرحلتي الإعدادية والثانوية.

جاء ذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر و الدكتورة رباب عبد المحسن إمام مستشار التربية الفنية بديوان عام وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني وممثلين من منظمة اليونيسف.

تأتي تلك المسابقة في إطار التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016) وخطة العمل الوطنية المنبثقة منها.