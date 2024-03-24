رئيس مياه الفيوم يجتمع بمسؤولي الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعا بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ، مع مسؤولي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواريء و السلامة العامة. بهدف استخدام الشبكة الوطنية في مراقبة محطات و شبكات المياه بالشركة لتحسين التشغيل و الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد "النجار" على أهمية الدور الذي تقوم به الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ أو أزمة.

وأوضح رئيس الشركة أن الشركة دائما تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة السبل من خلال بناء جسور تعاون وتبادل معلومات مع كافة الجهات المعنية بخدمات المواطنين وتطويع إستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحقيق أعلى معدلات الأداء وضمان استدامة وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.مشيراً لأهمية حوكمة المعلومات والبيانات والتحولات الرقمية والتطبيقات الحديثة والاعتماد بشكلٍ اكبر علي الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي لتقليل أخطاء العنصر البشري وتوفير الوقت والمجهود.

صرف صحى سيدنا الخضر

وفى وقت سابق امس عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعا والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم . وبحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندس طارق عطالله رئيس قطاع التخطيط بالشركة والمهندسة فاطمة عزت المشرف العام على محطات المعالجة والمهندس محمد طه من الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروع صرف صحي سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق ومحطة الرفع الفرعية بقرية ابهيت الحجر بمركز اطسا ومناقشة أعمال نقل تبعية تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين رقم ٢ بمركز الفيوم كما تناول الاجتماع مناقشة الأعمال التصميمية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالسنباط وتنفيذ منظومة التجفيف الميكانيكي بدلاً من أحواض التجفيف التقليدية.

وأكد "النجار" خلال الإجتماع على أهمية وضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات وزيادة نسب التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن حتى يتثنى للمواطنين الاستفادة منها لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وللارتقاء بمستوى معيشتهم.

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