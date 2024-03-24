الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حسن الرداد يكشف لـ"الوفد" سر تأجيل "محارب" للماراثون الرمضاني الحالي

حسن الرداد
حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد، عن سر تأجيل طرح مسلسله الجديد "محارب" للسباق الرمضاني الحالي، والتي تدور أحداثه في أجواء الأكشن، وجميع شخصياته مأخوذة من أرض الواقع، ويضم كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري  ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، سلوى عثمان، عفاف شعيب، ويعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي 2024.


أوضح حسن الرداد خلال تصريحات لـ"الوفد" عن سبب تأجيل طرح مسلسل "محارب" لرمضان 2024، قائلاً: " المسلسل من أقوى الأعمال الدرامية التي تحتاج إلي بذل مجهود كبير فى التجهيزات الملائمة للعمل، فكان من المقرر عرضه الماراثون الرمضاني الماضي وبالفعل تمت جميع الاتفاقات والتعاقدات أيضاً مع طاقم المسلسل، ولكن الوقت لم يسمح لنا بإنهاء التحضيرات الكاملة وتحديداً بأنه يُعرض كثير من المشاهد فى بلدان مختلفة، لذلك قررت المخرجة شيرين عادل بالاتفاق مع الكرو على تأجيل"محارب" لرمضان 2024.

حسن الرداد 


وتحدث حسن الرداد، عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها فى مسلسل محارب، قائلاً: بجسد شخصية عزيز محارب شاب مصري بسيط، تعرض لأحداث مأسوية فى حياته، بالرغم من أنه كان متفوق علمياً بكلية الطب ولكنه واجه أيضاً مشاكل اقتصادية شديدة بسبب أسرته، مما جعلته لم يستطع استكمال تعليمه، ويعمل كسائق على سيارة "ميكروباص"، لكي يقوم بمساعدة أهله مالياً، حتى يمر بظروف تغيير مسار حياته تماماً، وسيكون هناك الكثير من الأحداث المثيرة في الحلقات القادمة.


حرص حسن الرداد على حضور كتابة مسلسل محارب، معلقاً: " بالتأكيد شعرت بالحماس للعمل عندما اقترح عليا المؤلف محمد سيد بشير فكرة المسلسل وقبلت تقديم الشخصية عن ثقه، وبالأخص أن تجمعنا علاقة صداقة قوية منذ فترة طويلة، كما أنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة بمختلف أعماله السينمائية والتلفزيونية.

أحداث مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري  ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.
 

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