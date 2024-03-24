عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقصر الثقافة

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية اليوم الأحد، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

في بيت ثقافة التل الكبير بالاسماعيلية اقيم ورشة تعليم الكروشيه ضمن ليالى رمضان الثقافية والفنية تدريب فاطمة عبد القادر، تعليم اساسات ومبادئ عمل الكروشية للسيدات من اهالي المدينه

كما شهد النادى الرياضي بالتل الكبير احتفالية لفرقة التل الكبير للانشاد الديني التي قدمت بأقة مختارة من الاناشيد والتواشيح والابتهالات منها يا كامل الاوصاف غناء جماعي، ياقلبي صلي علي النبي، نور علي الليالي، بحبك وبريدك، رايحه فين ياحاجه

، علي باب سيدنا النبي، لاجل النبي

اعقب ذلك امسيه شعريه للشعراء عبد العزيز امام ومحمد الوكيل ومحمد حسانو.

كما شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت خلاله باقة منتوعة من الأغاني على أنغام السمسمية منها افتتاحية الفرقة، "إسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف،منايا ازور النبي، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها"، بالإضافة لعزف منفرد للفنان أحمد يحيي مولر مدرب الفرقة.