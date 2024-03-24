انقلاب 5 مقطورات تقل قصب في ترعة بجنوب الأقصر

تعرضت خمس مقطورات تحمل محصول القصب، للانقلاب في ترعة بجنوب الأقصر، عقب نقل المحصول من الزراعات، خلال طريقها إلى مصنع قصب السكر.

أوضح شهود عيان ممن شاهدوا واقعة انقلاب المقطوراتبترعة المياه بأعلى كوبري القرايا التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أنه لم يتم التمكن من استخراج المحصول عقب سقوطه في الماء؛ نظرا لانتشاره في الماء.



ويشار إلى أن مدينة إسنا بجنوب الأقصر تتضمن أكير مساحات زراعة قصب السكر وهو المحصول الاستراتيجي بالمدينة، ويعتمد الاهالي على زراعته كل عام.