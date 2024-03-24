نتنياهو يجدد عزمه لدخول رفح.. هل يقتحمها قريبا؟

استمر مسؤولون إسرائيليون في إصدار تصريحات تؤكد اقتحام رفح الفلسطينية لزعمهم القضاء على الفصائل الفلسطينية، وسط مخاوف عربية وعالمية بالتسبب في كوارث جديدة في فلسطين.

وجدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، عزمه على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "لا يمكنك هزيمة الشر المطلق من خلال ترك رفح، سوف ندخل رفح، قضينا على هامان، والذي يعني وفق اللغة العبرية العدو الرئيسي لليهود في سفر إستير، وسنقضي على السنوار أيضا".

فيما قالت الإذاعة العبرية، إن هذا الحديث جاء من رئيس الوزراء نتنياهو أثناء لقائه مع كتيبة إيريز التابعة لفيلق الشرطة العسكرية.

وفي السياق ذاته، حذرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سلطات الاحتلال الإسرائيلية من الإقدام على عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، قائلة: "أنه قد تكون هناك "عواقب" بالنسبة لإسرائيل إذا مضت قدماً في غزو رفح المخطط له".

وقالت هاريس: "لقد كنا واضحين في محادثات متعددة وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا، مضيفة: "لقد درست الخرائط، لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الأشخاص".

وأضافت، أن “الأولوية لنا الآن في ما يحدث في غزة، لقد كنا واضحين للغاية بأن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا، لقد كنا واضحين للغاية بأن إسرائيل والشعب الإسرائيلي والفلسطينيين يحق لهم الحصول على قدر متساو من الأمن والكرامة".

انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة فى خان يونس لليوم 72

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه لليوم 72 على التوالي انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة في محافظة خان يونس، وأن انقطاع الاتصال مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل في خان يونس جراء خروج موجات الاتصال عن الخدمة.