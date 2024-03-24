هاشتاج مصطفى شعبان يتصدر تريند "إكس" في السعودية

واصل الفنان مصطفى شعبان، تألقه خلال الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "المعلم" والذي يذاع يوميًا بمشاركة كوكبة من النجوم.

وتصدر هاشتاج مصطفي شعبان، تريند موقع "إكس" في السعودية، كما احتل المرتبة الأولى عالمياً، خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب بدء النصف الثاني من شهر رمضان.

وجاءت تعليقات المتابعين ما بين الإشادة بأداء" شعبان" السلس والبسيط والقريب لشريحة كبيرة من الجمهور، فضلًا عن إتقانه دور المعلم ومنافسته لكبار التجار ضمن أحداث المسلسل.

واستطاع مصطفى شعبان، أن يخطف الأنظار منذ بداية عرض المشاهد الأولى للمسلسل، والذي ُيعرض على عدد من القنوات الفضائية بينها الحياة والرشيد العراقية و SBC السعودية.

المسلسل تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، وعدد آخر من الفنانين.