التحقيق مع المتهم بإشعال النيران في أسرته بسبب الميراث

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام شاب قام بإشعال النيران في شقتهم بمنطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن إصابة والدته وشقيقته بحروق، بسبب خلافات على الميراث.

وكشفت التحقيقات أن نجل المصابة الأولى وشقيق الثانية وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على الميراث.

نشوب حريق منزل في بولاق الدكرور

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلي محل الواقعة مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل وابنتها بحروق شديدة، وضبط المتهم.

من جهة أخرى تعرضت معيدة جامعية وطالبة للتحرش داخل مصعد العقار الذي يقطّنن فيه بحدائق الأهرام ظهر اليوم بعد تتبعهن من أحد الأشخاص، الذي كان يتجول وسط الشارع ثم صعد خلفهن وتحرش بهن بملامسة أماكن حساسة في جسدهن.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت نقطة الرماية بلاغا من معيدة جامعية وطالبة وأحد الأشخاص، يفيد بتعرض الأولى والثانية للتحرش داخل مصعد العقار ظهر اليوم على يد أحد الأشخاص، وعند استغاثتهن لحق به المبلغ الثالث لكنه قفز في منور العقار من الطابق الثاني.

وتجمع أهالى العقار وتمكنوا من ضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة وأعترف المتهم بأنه كان يتسكع فى شوارع حدائق الأهرام باحثا عن فريسة وعندما شاهد الضحيتان سال لعابه واشتعلت الغريزة بداخله ودخل خلفهن العقار وداخل المصعد ارتكب فعلته الحيوانية وحاول الهرب بعدها لكن سكان العقار أمسكوا به.