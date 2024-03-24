إنبي يفوز على التضامن الكويتي في نتائج اليوم الأول من البطولة العربية لتنس الطاولة

نجح فريق إنبي لتنس الطاولة في تحقيق الفوز على نظيره التضامن الكويتي نتيجة 3/0، في اليوم الأول من البطولة العربية.



وتستضيف المملكة العربية السعودية وبالتحديد مدينة جدة منافسات البطولة العربية لتنس الطاولة، والتي يشارك فيها نادي إنبي باعتباره حامل لقب البطولة خلال العام المنصرم.

بينما فاز الجيش العراقي على العربي القطري بنتيجة 3/0، فيما حقق اتحاد جدة السعودي الفوز عل البحرين البحريني بنتيجة 3/1.

وفاز سار البحريني على نظيره الشباب السعودي 3/1، بينما حقق المكي السوداني الفوز على مدينة الحسين الأردني بنتيجة 3/0.

واستطاع قطر القطري الفوز على السليمانية العراقي بنتيجة 3/0، وأخيرًا خسر الفحيحيل الكويتي من أهلي جدة بنتيحة 3/1.

نتائج اليوم الأول من بطولة الجمهورية لتنس الطاولة