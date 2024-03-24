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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يتحرك لضم نجم أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي لضم احد نجوم الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة في الميركاتو الصيفي.

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رومارينيو يحسم مستقبله في اتحاد جدة

يرغب نادي اتحاد جدة في التعاقد مع الأرجنتيني دي بول لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد بعدما أبدى النادي السعودي رغبته في الشراء.

ولا يمانع إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد في بيع لاعبه دي بول والاستماع للعروض المقدمة 
للاعب الأرجنتيني، رغم كونه عنصرا أساسيا قبل مدربه دييجو سيميوني.

وبات دي بول المتوج بكأس العالم الأخيرة على رادار أندية سعودية وأوروبية عديدة ترغب في التعاقد معه لكن الأهلي أكثر الفرق تحركا للحصول على خدماته.

وشارك دي بول 26 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد في الموسم الجاري وساهم بخمس أهداف بعدما صنع 4 أهداف وسجل آخر.

 

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