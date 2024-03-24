مورينيو يكشف عن خططه للموسم القادم

كشف المدير الفني البرتغالي الشهير جوزية مورينيو عن خططه للموسم المقبل بعدما تمت اقالته في يناير الماضي من تدريب نادي أيه أس روما الإيطالي .

وكان نادي روما قد أقال جوزية مورينيو من تدريبه بعد ان قاد الجيالو روسو لموسمين ونصف نجح خلالهما في الفوز بلقب كأس المؤتمر الأوربي ثم في الموسم التالي نجح في التأهل الى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوربي لكنه خسرها بركلات الترجيح أمام أشبيلية الأسباني وفي هذا الموسم تمت اقالته عقب الخسارة امام الميلان ليحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي و يحل محله الإيطالي دانيلي دي روسي الذي تحسنت نتائج روما على يديه .

وفي تصريحات ابرزتها جريدة لابولا البرتغالية لجوزية مورينيو خلال تواجده في البرتغال عند سؤاله حول مستقبله في الموسم المقبل : لا تخشى شيئا سأقوم بتدريب فريقا في الموسم المقبل . حياتي هي كرة القدم ولا أستطيع الأبتعاد عنها .

وعند سؤاله عن امكانيه تدريب فريق في الدوري البرتغالي من جديد قال مورينيو : اعتدت دائما أن أقول ( لا مستحيل ابدا ) . كرة القدم عالم متغير ومن الممكن ان يحدث فيها اي شىء .

يذكر ان الانباء تتواتر عن رغبة عدة اندية في التعاقد مع جوزية مورينيو منها بايرن ميونخ الالماني واندية في الدوري الأنجليزي الى جانب منتخبي البرتغال و منتخب البرازيل وايضا تصاعد احتمال تدريب احد الاندية الكبرى في الدوري السعودي مثل نادي النصر .