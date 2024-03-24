أنور يتفقد مجمع مواقف سيارات نجع حمادي لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

تفقد أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، يرافقه حافظ محمود، واحمد فريج نائبا رئيس المركز، مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة نجع حمادى، وذلك للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

جاء ذلك بحضور كل من أحمد عاطف مدير إدارة المواقف وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة ومحمد حارث مدير قسم الإشغالات.

وأوضح رئيس المركز، أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قِبل لجنة متخصصة، راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات بين المراكز والمدن والقري، وذلك حفاظا علي حقوق المواطنين، وتوفير العدالة للسائقين.

مضيفاً ان اى تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، يرجى الإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291).

تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين

ذكرا أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب، وعلى الطرق السريعة، والداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن، وإدارة المرور للتأكد من التزام السائقين، وأصحاب التاكسى بالتعريفة الجديدة، ووضع بنرات ، ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسي، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.