تضخم الغدة الدرقية العقدي.. مرض خطير يهدد النساء

تضخم الغدة الدرقية العقدي في الغدة الدرقية هو مرض خطير، وبعض الناس لا يعتبرونه مرضا خطيرا.

ويقول الأطباء أنه يجب علاجه في أقرب وقت ممكن.

تضخم الغدة الدرقية العقدي هو مشكلة في الغدة الدرقية، والتي يصاحبها تكوين العقد، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتضخم الغدة الدرقية موجودون في المناطق ذات الإمداد المنخفض باليود.

ومجموعة الخطر الرئيسية هي النساء فوق سن 40 عامًا.

الأورام تأتي في أنواع مختلفة ويفهم الأطباء تكوين الورم وأصله، ويحددون نوعه أيضًا، ويمكن أن يكون تضخم الغدة الدرقية العقدي عبارة عن كيس أو سرطان.

السبب الرئيسي لتشكيل مثل هذا الورم هو نقص اليود، والظروف البيئية السيئة لها أيضًا تأثير سيء على الغدة الدرقية.