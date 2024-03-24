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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسلام عيسى: بيراميدز نادي كبير وفخور باللعب ضمن صفوفه

إسلام عيسى
إسلام عيسى

أعرب إسلام عيسى نجم بيراميدز عن سعادته بتجديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار مع هذا النادي الكبير، مؤكدا أنه فخور باللعب في صفوف بيراميدز منذ 2019 وارتداء قميص هذا الفريق شرف كبير لأي لاعب.

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رسمياً.. بيراميدز يعلن تجديد عقد إسلام عيسى

وتابع عيسى أن قرار تجديد عقده مع بيراميدز لم يأخذ وقتا ووقع بدون تردد لأنه يشعر بالراحة في النادي الذي لم يتخل عنه لحظة واحدة وقت الإصابة وساعده على العودة قويا بعد رحلة تأهيل في الإمارات.

وواصل اللاعب على أنه يسعى لمساعدة زملائه في تحقيق الفوز وحصد البطولات خلال الفترة المقبلة والفريق أمامه منافسة قوية على لقب الدوري.

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