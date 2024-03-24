وزير التموين يعلن تكلفة جديدة لرغيف الخبز

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم (11) لسنة 2024 صادر بتاريخ 2024/2/23

نص القرار على تعديل تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم للمخابز البلدية، مع تحمل الدولة فارق تكلفة تصنيع الرغيف خاصة بعد صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024، الذي تضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

وينص القرار على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين (العام، الخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (۲۸۲) لسنة 2024، والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها (السولار).



وينص القرار على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين العام و الخاص في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (۲۸۲) لسنة 2024، والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها (السولار).

ونص القرار على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالإضافة إلى سداد الجزء المخصوم من تكلفة تصنيع الخبز لسداد قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع (الخاص) عن كل رغيف للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما نص قرار وزير التموين على أنه سيتم احتساب تكلفة تصنيع رغيف العيش بالمخابز البلدية التي تستخدم السولار في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح كالتالي:

- رغيف الخبز (ماو الطري) إجمالي تكلفة تصنيعه 20.89 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 15.48 قرش، وهو رغيف العيش البلدي العادي، ويستمر بيعه للمواطن بسعر 5 قروش فقط.

- رغيف الخبز (ماو الملدن أو المحمص) إجمالي تكلفة تصنيعه 23.03 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 17.62 قرش، وهو رغيف العيش البلدي المحمص.

- رغيف الخبز (المجر) إجمالي تكلفة تصنيعه 20.28 قرش، وصافي تكلفة التصنيع 14.83 قرش، وهو رغيف العيش الشامي، الذي تنتجه بعض المخابز البلدية في محافظات وجه بحري.