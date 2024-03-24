ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

نظمت مديريه الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد سالم ،من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، تحت إشراف الدكتور هادي الجندي حملات رقابية بمراكز دمنهور وإيتاى البارود وبدر و كوم حمادة والدلنجات ووادى النطرون والمحمودية، واتلي أسفرت عن تحرير ٣٣ محضر متنوع وضبط كمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن وأسماك ولحوم مصنعه غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بإستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بقوت المواطنين.