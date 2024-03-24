نشوب حريق بأرض زراعية بالحبيل جنوب الأقصر

شهدت قرية الحبيل التابعة لمركز ومدينة البياضية بجنوب الأقصر، نشوب حريق هائل، منذ قليل، بأرض زراعية؛ وتم على الفور إخماد النيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالأقصر إخطارًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق بأرض زراعية قريبة من مساكن الأهالي، بجوار كوبري الحبيل، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.