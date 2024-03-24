سعد سمير: أمنيتي العودة للنادي الأهلي

خرج سعد سمير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وفيوتشر الحالي، عن صمته بعد رحيله عن القلعة الحمراء خلال المواسم الماضية.



وأكد سمير على أنه ليس حزينًا على رحيله عن الأهلي، لكنه كان يرغب في الاستمرار مع النادي، مشيرًا إلى أن لدبه أمنية بالعودة مرة أخرى.

وتحدث سعد سمير في تصريحات إذاعية ظهر اليوم الأحد، حيث قال: "بالتأكيد لست حزينًا بسبب رحيلي عن الأهلي، رغم أن أمنيتي هي العودة، ولكن أنا وجدت كل احترام وتقدير في النادي الأهلي".

وتابع: "الكابتن محمود الخطيب لديه معزة كبيرة عندي، ولم أر منه إلا كل احترام وتقدير".

أضاف: "من الممكن أن يكون لي دور إداري في النادي الأهلي بعد الاعتزال، وعُرض علي إذا أردت الاعتزال قبل الخروج للإعارة فسأتولى منصبًا إداريًا، ولكني قلت لـ للكابتن محمود الخطيب إنني أرغب في اللعب لموسمين على الأقل".