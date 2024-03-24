مهاجم تشيلسي السابق: ليفربول لديه القدرة على إيجاد بديل محمد صلاح

أكد توني كاسكارينو، مهاجم تشيلسي السابق، على أن ليفربول لديه القدرة بالتعاقد مع البديل المميز للدولي المصري محمد صلاح.



وأوضح كاسكارينو في تصريحات صحفية أنه بالرغم من تألق محمد صلاح مع الليفر، لكن متوقع رحيله مع نهاية الموسم الجاري.

تصريحات كاسكارينو

وتحدث نجم تشيلسي السابق في تصريحات نقلتها شبكة "talkSPORT"، حيث قال : "أعتقد أن جماهير الريدز على ثقة كبيرة من أن الإدارة ستعمل على إيجاد البديل المناسب".

وتابع كاسكارينو تصريحاته: "بالتأكيد تابعت مستويات هارفي إليوت خلال الموسم الحالي، من المحتمل أن لا يكون بنفس مستوى محمد صلاح ولكنه يلعب بشكل جيد عندما يتم الاعتماد عليه".

وأكمل: "لدي ثقة وتأكيد بأت ليفربول قادر على إيجاد البديل المناسب حال رحيل محمد صلاح، لأن من الصعب الاحتفاظ بلاعب يجد نفسه في مكان آخر".

واختتم كاسكارينو تصريحاته: "بالطبع، لا أقول ذلك عن محمد صلاح ولكن إذا كان يرغب في الرحيل، يجب أن نقدم له التحية على كل ما قدمه من أجل ليفربول والفريق سيستمر لتحقيق أهدافه في المستقبل".