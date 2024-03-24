حمادة هلال يكشف للوفد أسباب نجاح المداح 4 "أسطورة العودة"

استطاع النجم حمادة هلال ، على مدار 4 سنوات أن يحقق نجاحات ضخمة في الدراما التلفزيونية من خلال سلسلة "المداح"، الذي قدم خلاله حواديت وقصص خيالية، كان آخرها "المداح أسطورة العودة" والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان، متصدرًا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .

ضم مسلسل المداح أسطورة العودة عددًا كبيرًا من نجوم الدراما التلفزيونية، أبرزهم:" حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، هلا السعيد، دياب، حمزة العيلي".

تحدث حمادة هلال خلال تصريحات لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، عن أسباب نجاح الجزء الرابع من المداح، قائلًا:" الفضل يعود لربنا ثم اجتهاد جميع الفنانين المشاركين في الجزء الرابع، وخاصة الفنان فتحي عبدالوهاب الذي كان إضافة كبيرة للعمل، وأنا سعيد للغاية بمشاركة أخي وصديق عمري الشاطر والموهوب، وأيضًا دياب وحمزة العيلي قدما أدوارهما بطريقة محترفة ومتميزة، إضافة إلى النجوم الأساسين للمداح كان لهم دورًا هامًا في نجاح العمل على مدار 4 سنوات.

كشف حمادة هلال كواليس مشاركة نجله “يوسف”، في الجزء الرابع، والذي جسد دور الطفل (داوود) وكان يعاني من (مس شيطاني)، قائلًا:" في بداية قرائتي للنص أشفقت على الطفل الذي كان سيجسد هذا الدور لصغر سنه ووقتها طلبت من المخرج اختيار طفل كبير في السن حتى يستوعب صعوبته وحتى لا يتأذى نفسيًا، وتفاجئت بقراءة ابني للسيناريو في السر واختياره لدور "داوود"، وطلب مني أن يجسد الشخصية وكان ردي عليه لا يوجد لدينا "واسطة"، وعرضت الفكرة على المخرج أحمد سمير والذي قرر اختيار يوسف للدور " .

وأضاف "هلال" من خلال "الوفد"، شعرت بالخوف من خوض ابني لهذه التجربة ولكني تفاجئت بجراءته وأنه لم يخف أبدًا لأن هذا الجيل الجديد تربى على الأفلام الأجنبية المرعبة وأعمال الفانتازيا مثل "مارفل" .

كشف حمادة هلال، حقيقة وجود جزء خامس للمداح، قائلًا:" حتى الأن لا حديث عن وجود جزء خامس للمداح، ولكن إذا أُتيحت فرصة وجود سيناريو جديد يحمل قصص مختلفة عن الأجزاء السابقة سوف أكرر التجربة مرة خامسة ".

تفاصيل مسلسل المداح 4

مسلسل المداح أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.