مشاركة متميزة لأبطال الأولمبياد الخاص المصري بحفل افطار منتدي رياضيين مصر بالسفارة الفرنسية

بحضور وزير الشباب والرياضة وسفير فرنسا بالقاهرة

شارك أبطال الأولمبياد الخاص المصري في حفل افطار منتدي رياضيين مصر والتي أستضافته السفارة الفرنسية بالقاهرة بتنظيم شركة اي تشامب وبرعاية وحضور الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و سعادة السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدي جمهورية مصر العربية ، تزامنا مع اقتراب انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الجمعة 26 يوليو وحتى الأحد 11 أغسطس.

وحضر حفل الافطار الرمضاني وفدا من الاولمبياد الخاص المصري مكون من الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني واللاعب الدولي مصطفي جلال واللاعبة الدولية ياسمين حسان ، كما شهد الافطار حضور عدداً من المسئولين عن الحركة الرياضية ب وعدد من ممثلي السفارة الفرنسية والرياضيين، والبطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة ذهبية مصر في أولمبياد طوكيو 2021، وهنا جودة بطلة مصر ولاعبة النادي الأهلي في تنس الطاولة.

عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري عن سعادته بمشاركة وفدا ممثلا عن اللاعبين في هذا الحفل الجماعي بحضور وزير الشباب والرياضة الذي حرص علي الالتقاء بلاعبي الاولمبياد الخاص المصري ، مشيراً أيضاً علي حرص سعادة السفير الفرنسي إيريك شوفالييه علي مشاركة أبطال الاولمبياد الخاص المصري من اللاعبين في كل الاحداث التي تستضيفها السفارة الفترة الحالية بالتعاون مع كافة الجهات بالتزامن مع قرب انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024 .

وقد لفت أبطال الاولمبياد الخاص المصري مصطفي جلال وياسمين حسان جميع أنظار جميع الحاضرين لحفل الافطار وذلك لإندماجهم في الأحاديث الجانبية معهم وانبهارهم بانجازاتهم علي المستوي المحلي والدولي طوال مسيرة ومشوارهم الرياضي في الأولمبياد الخاص وأهم الاهداف المستقبلية التي يسعون لتحقيقها.