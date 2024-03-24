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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كابتن سيدات يد الأهلي : الثنائية المحلية دافع للتتويجات الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت نصرة عيد، كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي ،  أن التتويج ببطولة كأس مصر خطوة مهمة للغاية بعد التتويج بلقب الدوري منذ فترة قصيرة.

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وقالت نصرة إن لاعبات الفريق ملكن الرغبة في حسم الثنائية المحلية هذا الموسم، بالإضافة إلى الدافع المعنوي الشديد لدى الجهاز الفني واللاعبات في المنافسة على لقبي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وشددت على أن جميع لاعبات الأهلي قدمن عرضًا جيدًا أمام الشمس، واستحققن الفوز باللقب، بعدما درس الجهاز الفني، بقيادة محمد عادل، نقاط القوة والضعف في المنافس، ولذلك ظهر التفوق طوال أحداث المباراة.

وأوضحت أن الفوز بلقب كأس مصر جاء بعد مجهود كبير من لاعبات الفريق وكذلك الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، إلى جانب مساندة جماهير الأهلي، التي تحرص دائمًا على دعم الفريق.

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