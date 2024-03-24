الأهلي يُعلن نجاح جراحة الكتف لإمام عاشور

أجرى إمام عاشور، لاعب الأهلي، عملية جراحية ناجحة فى الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التى تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا.



وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، التى سوف تتحدد فى ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام المقبلة.

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خضوع لاعبه إمام عاشور لعملية جراحية في الكتف.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا، وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف.

وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

وأعلن اتحاد الكرة، في بيان رسمي أمس الجمعة، إصابة إمام عاشور بخلع ما بين مفصل الكتف والترقوة بعد سقوطه في لقاء نيوزيلندا الودي الذي فاز به الفراعنة بنتيجة هدف دون رد.