حمادة هلال لـ "الوفد" : مفاجأة في آخر أسبوع من المداح 4

نجح النجم حمادة هلال، على مدار 4 سنوات أن يضع بصمته في الدراما التلفزيونية من خلال "أسطورة المداح"، الذي قدم خلاله حواديت وقصص خيالية ، كان آخرها "المداح أسطورة العودة" والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي وحقق صدى واسعًا على السوشيال ميديا.

ضم مسلسل المداح أسطورة العودة عددًا كبيرًا من نجوم الدراما التلفزيونية، أبرزهم:" حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، هلا السعيد، دياب، حمزة العيلي".

كشف النجم حمادة هلال، خلال تصريحات لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، كيف جاءت فكرة الجزء الرابع، قائلًا: "بني المداح على يد الأستاذ أحمد سمير، وهو أكثر مخرج قدم لمصر الكثير في الدراما التلفزيونية، استطاع أن يبرز المعالم السياحية بطريقة مختلفة ومُحترفة، بداية من الجزء الأول للمسلسل، وبعد نجاح الجزء الأول والثاني، قررنا العمل على جزء ثالث ولكن بعد عرضه العام الماضي لاحظنا بعض نقاط الضعف وأبرزها وجود "جن" واحد فقط مسيطر على الأحداث، وكان العمل على سيناريو الجزء الرابع أن يكون مختلف كليًا عن الأجزاء السابقة".

وأضاف حمادة هلال: كان اللعب على أن يتواجد أكثر من "جن"، وكل أسبوع قصة جديدة بظهور شيطان جديد وبدأناها بظهور "دياب"، وبعد ذلك الفنان فتحي عبدالوهاب، حمزة العيلي، سهر الصايغ، وهناك مفاجأة أخرى في الجزء الأخير من المسلسل.

وتابع "هلال" حديثه لـ"الوفد"، قائلًا: التحدي الأكبر أن يكون الجزء الرابع للمداح مُختلف لكي لا يشعر المشاهدين بالملل أو تكرار الأحداث، وهذا ما تحقق بعد مجهود كبير على مدار 5 شهور تصوير، وفي الحقيقة الموضوع كان مُهلك ومُتعب للغاية، ولكن بفضل ربنا ثم جميع الفنانين المشاركين وطاقم العمل استطاع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وبفضل الله لا يوجد عمل ناجح في تاريخ الدراما المصرية مكون من 4 أجزاء.

تفاصيل مسلسل المداح 4

مسلسل المداح أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.