شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال لمناطق في مخيم الشاطئ ورفح

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنازل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 10 بينهم أطفال ونساء، كما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزلين يعودان لعائلة سالم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى و74518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 مواطنا، وإصابة 106 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.

على جانب آخر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية بشأن الحرب في غزة، إن إسرائيل تعيش من عملية عسكرية إلى أخرى ومن حدث عسكري إلى حدث آخر دون الإجابة عن موعد انتهاء تلك الحرب.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الحديث يدور عن سؤال أساسي يتعلق بمن يحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على القطاع، موضحة أن الجواب المفترض أن يتم الحصول عليه من قبل الأحزاب الإسرائيلية على المستوى السياسي هو أن "الحديث عن اليوم التالي للحرب يأتي بعد النصر عندما يحين الوقت".

ويتزامن ذلك مع مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية، وإطلاق جميع المحتجزين.

وأكد غوتيريش عبر منصة "إكس"، أن "الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة.. وأي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ.. لقد حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، مضيفا أن "المنظمة الدولية لا تملك القدرة على وقف حرب النظام الإسرائيلي على غزة"، داعيا من "لديهم القدرة على إيقافها أن يفعلوا ذلك".

وصرح غوتيريش، في مؤتمر صحفي في مدينة العريش المصرية: "لا يمكنك رؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص يُقتلون، ولا يمكنك رؤية كل هذا القدر من المعاناة دون الشعور بالإحباط الشديد... نحن ليس لدينا القدرة على وقف (الحرب في غزة)، وأنا أناشد أولئك الذين لديهم القدرة على إيقافها أن يفعلوا ذلك".