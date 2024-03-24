ليالي رمضان الثقافية .. مسيرة مأمون الحجاجي وعروض موسيقى بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

ليالي رمضان الثقافية .. شهدت الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، أمس، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، في الليلة الثالثة ضمن برنامج ليالي رمضان، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

فن المربعات واستكمال السيرة الهلالية ضمن "راوي من بلدنا"

استهلت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، باستكمال رواية السيرة الهلالية وبدأت بتقديم الفنان عزت نصر الدين فن المربعات ومواويل عن الصعيد على أنغام الربابة، كما واصل الفنان محمد عزت راوي السيرة الهلالية قصة "دياب بن غانم" بعد أن شاهد الغزالة، وترك صلاته وذهب وراءها حتى وصل إلى مكان به ثلاثة جبال، وتضم ثلاث خيام، فنزل من على حصانه لينظر داخل الخيام ظنا منه أن يجد أحدا يدله على طريقه، فوجد في الخيمة الأولى ذهبا، وفي الثانية لؤلؤ ومرجان، والثالثة فضة نقية، وفرح دياب بهذه الأموال وقال هذه عطية من الله، وسمع صوت سيدة تبكي من داخل الخيمة الثانية وذهب إليها مسرعا فوجدها مقيدة بعمود الخيمة، وسألها "دياب" من أنت ومن فعل بك هذا؟، ردت قائلة إنها تدعى هند من قبيلة عرب بني بكر وأتى بها إلى هنا ثلاثة يهود قيدوها في هذا المكان وهم ثلاثة أخوات شمعون، وجدعون، وبرهون.

واحة الشعراء والأمسيات الشعرية

أقيم بمقهى نجيب محفوظ أمسية شعرية، لعدد من الشعراء، فقدم الشاعر حمدي فرحات قصيدة "مسألش نفسه"، وقدمت الشاعرة علية طلحة قصيدة بعنوان "علامة استفهام"، بينما ألقى الشاعر مصطفى عبدالباقي قصيدة "فاطمة والمنديل"، وألقى الشاعر محمد شاكر قصيدة "وزعتي روحك"، كما قدم الشاعر جمال عدوي قصائد "على قهوة بعرة، سلفني روحك يا ابراهيم"، وقدم الشاعر سامح محجوب قصيدة "اكتب"، واختتمت الأمسية بقصائد "سايبين أثر، اللي مابينهم" للشاعر محمد علي عزب، وأدار الأمسية الشاعر مدحت العيسوي، وتخلل الأمسية فقرات للعزف على العود للفنان محمود يوسف، وتغني بعدد من الأغاني منها "إسكندرية، ميت صبابا، متفوتنيش أنا وحدي، اهو ده اللي صار، خفيف الروح، الحلوة دي".

عطر الأحباب والاحتفاء بسيرة الشاعر "مأمون الحجاجي



وأقيمت حلقة جديدة من برنامج عطر الأحباب عن السيرة الذاتية والإبداعية للشاعر والأديب الراحل "مأمون الحجاجي" وتحدث عنه صديقه بكري عبد الحميد، قائلا إن الحديث عن "الحجاجي" هو حديث ذو شجون، فهو شريك حياة، وله تأثير كبير جدا لدي، فهو ساعدني في إصدار أول ديوان شعر لي وكان بعنوان" الموت حليف الأوليا"، كما أوضح "عبد الحميد" أن للراحل عدة دواوين منها "دستور، روحي وروحك جاهزين للرقص، أحلام للبيع، رقية"، كما قدم مسرحية "أوزوريس نصير الفقراء" والصادرة عن دار الهلال، بجانب روايات "صحراء المرتدين، السلطانة ملك".

وأكد أن الراحل لم يكن مجرد أديب فقط، بل كان أسطورة تمشي على قدمين، فلو قرأنا أعماله الشعرية والروائية نجدها تضمنت عددا من الأساطير الغريبة، مثل قصة السلطانة ملك، وحكاية العلاقة بين يحيى الطاهر عبدالله والشيخ موسى أبو علم أحد أقطاب الأقصر، وغيرها من الحكايات والأساطير، وكان "للحجاجي" العديد من المسرحيات الكوميدية حيث تميز بحس فكاهي كبير ولكن لم ينشر مسرحه، واختتم حديثه بتقديم الشكر لقصور الثقافة على هذا اللقاء وتعريف الجمهور بالشاعر الراحل.

وتقام فعاليات برنامجي واحة الشعراء وعطر الأحباب بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع" .

إضاءات ومناقشات نقدية لكتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام"

وأقيم لقاء احتفاء بكتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" لتقي الدين على بن عبد القادر المقريزي، تحقيق ودراسة د. عطية أبو رية، د. عبدالمعطي سمسم، والصادر في معرض القاهرة الأخير عن سلسلة الذخائر بهيئة قصور الثقافة.

وتحدث د. عطية أبو رية عن الكتاب مشيرا أنه استغرق منه مدة أربع سنوات للبحث عن النسخ الأصلية له، لانه للأسف نفتقد على مر تاريخنا صورة العلاقات السائدة بين مصر وبين بلاد الحبشة، مشيرا أن الحبشة كان بها عدد 7 ممالك إسلامية مرتبطة بمصر، وكان حرصه الشديد على البحث عن هذه المخطوطة للمقريزي.

وأضاف "أبو رية" أنه لابد من البحث عن تراثنا وأصولنا حتى لا نظل في هذه الغيبة عن تاريخنا وعن وضعية مصر ودورها في العالم الإسلامي ككل، فأغلب تراثنا المكتوب عن دور مصر القيادي في العالم الإسلامي لم يعاد طبعه، واختتم حديثه بمطالبة الجامعات المصرية ومراكز التراث بنشر كل ما يتعلق بالتراث لإظهاره للناس، وأيضاح مدى العلاقة المصرية الحبشية على مر التاريخ بدءا من العصور القبطية القديمة، وقدم الشكر لهيئة قصور الثقافة على نشر هذا الكتاب.

وتنفذ حفلات التوقيع بإشراف الإدارة العامة للنشر برئاسة الحسيني عمران.

ركن الفن وتنمية المهارات

أقيمت لأطفال الحديقة عدة ورش فنية نفذها عدد من المدربين المتخصصين وهي ورشة "فنون تشكيلية، رسم حر، فن والأوريجامي، اكتشاف مواهب، عمل جدارية رمضانية، تلوين تدريب على الألوان المتناسقة، عمل ميدالية فانوس رمضان، عمل مسجد، رسم على الوجه، تلوين لشخصيات رمضان، عمل عروسة صوف، عمل عقد بالخرز الملون، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية وأخرى دينية، بجانب ورشة حكي عن "الإمام أبو حنيفة".

موسيقى و غناء

وشهد مسرح العروض الفنية عرضا فنيا لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية وقدمت عددا من الأغاني الطربية وأغاني الزمن الجميل ومنها "ياليالي الشرق، سنة وسنتين، أنساك ياسلام، مبيسألش عليا أبدا، على بلد المحبوب، يلا بينا نتقابل سوا، والله ما أنا ناسي، على الربابة، عليك سلام الله، من حبي فيك ياجاري"، والفرقة بقيادة أحمد حسني.

هذا ويقام معرض مركزي لإصدارات الهيئة لعدد من سلاسلها وينظمه الإدارة العامة للتسويق برئاسة تغريد كامل.

يشار إلى أن البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، كما تقام ورش تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر 25 يناير، وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.