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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إجراءات رادعة وإزالة فورية لمخالفات البناء بدمياط الجديدة

حملات إزالة المخالفات
حملات إزالة المخالفات

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة،  تم إيقاف محاولة ثانية لبناء دور مخالف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الرابعة بالحي الأول بـ"مدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

أكد رئيس الجهاز،  مديرى الإدارات المعنية بالجهاز بإستمرار المتابعة المستمرة والرصد وإزالة أى مخالفة فى مهدها، منوهاً أنه تم تنفيذ إيقاف الأعمال بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز.

أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قال رئيس الجهاز ، إنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء.

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