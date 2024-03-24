مقتل طالب على يد شاب بالشرقية| تفاصيل

لفظ طالب أزهري بالصف الثالث الثانوي، أنفاسه الأخيرة؛ متأثراً بإصابته بطعنة نافذة بالبطن، على يد شاب بسبب خلاف بينهما، بنطاق مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي، بوصول «محمد. أ. م» 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن، وتوفي متأثرًا بإصابته أثناء إسعافه بالمستشفى.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في الواقعة، ويدعي « محمد. أ. ع» 18 عامًا، وبالفحص تبين أن هناك خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما منذ أيام، وعلى خلفية تلك المشاجرة أقدم المتهم بطعن المجني عليه مستخدمًا سلاح أبيض، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وبالعرض علي النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.