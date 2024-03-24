الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشروق يتفقد خزان مياه منطقة العائلي

المهندس على سعد
المهندس على سعد

قام المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤلى الجهاز، بجولة تفقدية داخل الخزان الإستراتيجى لمياه الشرب بمنطقة العائلى، وذلك للوقوف على أحدث المستجدات لبدء دخول الخزان الخدمة.

وأكد رئيس الجهاز، أن الجولة شهدت تنفيذ تجربة حيه لعناصر التشغيل، وذلك للأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية والبدء الفعلى فى ملىء المياه بحوض التخزين والذى يصل سعته إلى 5000 متر مكعب.

وأضاف سعد، أن أعمال تشغيل الخزان يقع ضمن المرحلة الأخيرة لمشروع الإتزان الهيدروليكى، والخاص بضبط ضغوط شبكة مياه الشرب بالقطاع الشرق للمدينة، والذى يعد من أهم مشروعات المرافق لحل مشكلات ضعف ضغوط المياه فى بعض المناطق، ويساهم أيضا فى تحسين توزيع حصص المياه بالأحياء داخل القطاع.


 

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