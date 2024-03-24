محافظ القاهرة: الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لمشروعات الإسكان كافة بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرار الحفاظ عليها.

جاء دلك خلال تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.

القضاء على المناطق العشوائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية



وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة التي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.



وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المصانع الصغيرة والورش الحرفية التى تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات التى تم إقامتها بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى وتضم مصانع (ملابس، سجاد اليدوى)، كما تفقد عددًا من الحضانات الخاصة بأبناء الأسمرات التى تم تنفيذها بصورة حضارية لخلق جيل جديد واعٍ من القاطنين فى هذه المدن المطورة .



وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذه المصانع الصغيرة والورش فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها .

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفقد عددًا من مواقف النقل الجماعى في عدد من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

بدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بالتحرير، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة التي تم تعليقها بمكان ظاهر في مدخل الموقف.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى للسيارة على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .

كما أكد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.