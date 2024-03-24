رحاب الجمل للوفد: هدفنا في مسلسل "صدفة" إظهار علاقة الأخوات إنسانيًا

أعربت الفنانة رحاب الجمل، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "صدفة" مع النجمة ريهام حجاج، لافتة إلى أن فكرة المسلسل جذبتها أنها تقوم تجسد الدور الذي احتاج إلى دراسة وقراءة جيدة، لافتة إلى أن المسلسل والدور يظهر علاقة الأختين إنسانيًا والقصة المضحكة المبكية في ظل الأزمات والمشكلات نجد الضحك والكوميدية.

وقالت الجمل، في تصريحاتها لـ "الوفد"، أن المسلسل يُعكس الطبقة الشعبية المصرية على الطبيعة التي في عز مصائبهم تظهر الكوميديا، قائلة:" الضحك من قلب الوجع"، مشيرة إلى أن العمل الفني يشير إلى نقطة مهمة في علاقة أولياء الأمور والأبناء ودورهم في مشاركة ذويهم كل العقبات ولم يتركوهم لأفكار السوشيال ميديا غير الواضحة والتي قد تسبب في خلق بيئة وأسرة غير متزنة.

وأضافت، رحاب الجمل، أن المسلسل يناقش مشاكل الشباب بطرق مختلفة بجانب الشكل الكوميدي حتى تصل الرسالة بمضمونها مع اختلاف الثقافات، إضافة إلى معالجة المخدرات والزواج المبكر جميع هذه القضايا والمشكلات تناقشها "صدفة" في الحلقات المقبلة على مدار شهر رمضان 2024 .

واستطردت الجمل، حديثها، استعدت لشخصية "حنان" في صدفة جيدًا، حيث أنني لعبت دور الأخت الطيبة الحنينة بعيدًا عن أدوار الشر فكان التحدي أن أقدم الشخصية بمضمونها وتصل للجمهور، لافتة إلى ان العمل سعى أن يقدم الشعبي بشكله الطبيعي غير المكرر في الأعمال الدرامية السابقة.

