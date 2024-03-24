رابطة الأندية المصرية تعلن عن عقوبات الجولة الـ16 من دوري Nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ16 من بطولة دوري nile، وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024، وجاءت العقوبات على النحو التالي:

رابطة الأندية المصرية تعلن عن عقوبات الجولة الـ16 من دوري نايل

مباراة زد أف سي والمصري:

إيقاف مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لنادي زد إف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده لما بدر منه.

إيقاف إبراهيم الموجي، مُدلك نادي زد أف سي، أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك لطرده لما بدر منه تجاه الحكم.

نتيجة مباراة المصري وزد في الدوري الممتاز:

تقدم عبدالرحمن البانوبي لفريق زد في الدقيقة 21 من زمن المباراة، وعادل محمد الشامي النتيجة في الدقيقة 55، قبل أن يعود شادي حسين ويسجل الهدف الثاني لزد في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، قبل أن يسجل المصري هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.



بهذه النتيجة يحتل المصري المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد زد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

ويتصدر فريق المصري البورسعيدي، قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادله مع زد 2-2 في الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده للنقطة 27 بفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري المصري:

1- المصري البورسعيدي 27 نقطة

2- إنبي 26 نقطة

3- بيراميدز 25 نقطة

4- الاتحاد السكندري 24 نقطة

5- زد اف سي 23 نقطة

6- الجونة 22 نقطة

7- سموحة 22 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

9- طلائع الجيش 20 نقطة

10- الأهلي 17 نقطة

11- مودرن فيوتشر 17 نقطة

12- بلدية المحلة 16 نقطة

13- الزمالك 15 نقطة

14- البنك الأهلي 15 نقطة

15- الإسماعيلي 14 نقطة

16- فاركو 11 نقطة

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- الداخلية 9 نقاط



