فيرستابين : محبط لعدم استكمال جائزة أستراليا

كشف الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم لسباقات الفورميلا وان و سائق فريق ريد بول انه محبط للغاية للأنسحاب من سباق جائزة استراليا على حلبة ملبورن والذي اقيم صباح اليوم ( الاحد ) .

وكان الهولندي ماكس فيرستابين الذي أنطلق من المركز الأول قد أنسحب من سباق جائزة أستراليا الكبرى صباح الأحد بعد اللفة الرابعة بعد مشاكل مع مكابح السيارة اثرت بشكل واضح على سرعته مما أدى الى أنسحابه من السباق لينتهي السباق بفوز سائق فيراري كارلوس ساينز جونيور وجاء في المركز الثاني ايضا سائق فيراري شارل ليكليرك .

أنسحاب بطل العالم ماكس فيرستابين هو الأنسحاب الأول له من السباقات بعد سلسلة 43 سباق دون أنسحاب أنهاها جميعا في المركز التي تحصد نقاطا والطريف ان آخر أنسحاب لفيرستابين كان أيضا في جائزة أستراليا الكبرى قبل عامين .

وقال ماكس فيرستابين في تصريحات لشبكة سكاي عقب نهاية السباق : بالفعل انا محبط للغاية للأنسحاب من السباق كنت اشعر بأريحية كاملة قبل انطلاق السباق ولم يكن هناك اي مشاكل خلال اللفة التي نجريها قبل أنطلاق السباق لكن بعد اللفة الثالثة شعرت وكأن المكابح تعمل بشكل مستمر كما بدأ بعض الدخان في التصاعد من موتور السيارة فكان لابد من الأنسحاب من السباق .

وأكد فيرستابين ان بالقطع السباقات لها الكثير من المفاجأت لكننا خضنا الكثير من السباقات ولدى ثقة كاملة في الفريق و سنعود في السباقات الكاملة .

المعروف ان ماكس فيرستابين فازا بالسباقين الاول في البحرين على حلبة صخير و الثاني في المملكة العربية السعودية على حلبة كورنيش جدة و كان يمني النفس بالفوز بسباقه الثالث على التوالي .