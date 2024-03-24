سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد.. شهد سعر الدولار أمام الجنية المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد من البنوك المصرية والشركات المصرفية، ستقرارًا، في أول ايام العمل الاسبوعي للقطاع المصرفي.

وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، يعر صرف الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية، حرصًا منعا على متابعة كل المستجدات التي تطرأ على الساحة المصرفية خلال ال٢٤ ساعة وبصورة لحظية، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 46.88 للشراء و47.01 للبيع.

وسجل في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 46.94 للشراء و47.04 للبيع.

البنك الاهلي المصري



وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري نحو 46.93 للشراء و47.03 للبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 47.03 للشراء، 47.13 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.04 للشراء و47.14 للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.60 جنيها للشراء.

46.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

46.55 جنيه للشراء.

46.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

46.55 جنيه للشراء.

46.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

46.52 جنيه للشراء.

46.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ويرى خبراء أن الهدف الأساسي من القرارات هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحين أنه في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلي، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد حيوية لتمويل النمو، لأنها تمكن من استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تحفيز النمو.