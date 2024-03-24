مانشيستر يونايتد يختار خليفة تين هاج لتولي المهام الفنية للشياطين الحمر

كشفت صحيفة الديلي ميل الأنجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي وضع قائمة من تسعة مدربين لاختيار المدير الفني الجديد للشياطين الحمر في الموسم المقبل خلفا للمدير الفني الحالي الهولندي إيريك تين هاج الذي يبدو ان أدارة اليونايتد عازمة على تغييره بعد الموسم الحالي المخيب للأمال .

وقال الديلي ميل في تقرير لها ان مازال جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب أنجلترا على قمة القائمة المرشحة لتدريب اليونايتد لكنه ليس مستعد في التوقيت الحالي لمناقشة اي عرض من جانب أدارة اليونايتد نظرا لرغبته في التركيز حاليا في مهمته في تدريب منتخب انجلترا وخوض غمار بطولة اليورو المقبلة في المانيا .

واضافت الصحيفة : ومع ساوثجيت يتواجد العديد من الاسماء في مقدمتهم مدرب تشيلسي وبرايتون السابق جراهام بوتر وايضا مدرب برايتون الحالي روبرتو دي زربي و مدرب برينتفورد توماس فرانك .

واشارت الصحيفة انه الى جانب تلك الاسماء التي تعد الابرز توجد أسماء اخرى مثل توماس توخيل المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ والذي اعلن انه سيترك مهمته في نهاية الموسم الحالي وايضا نايجل ناجليسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا والمدير الفني السابق لنادي ولفرهامبتون الاسباني جوليان لوبيتيجي واخيرا كل من روبن اموريم المدير الفني الحالي لسبورتنج لشبونة .

ولم تستبعد الديلي ميل قيام اليونايتد بتحرك مفاجىء نحو المدرب الأسترالي أنجي بوستيج أغلو المدير الفني الحالي لتوتنهام بعد نجاحه مع السبيرز هذا الموسم .