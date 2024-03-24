الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعليم الدقهلية يكرم الام المثالية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اليوم الأحد ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بحضور أحمد والى وكيل مديرية التربيةوالتعليم بالدقهلية ،الأم المثالية فيفى عوض على وانصاف شوقى ابراهيم وامال محمد عمر من الموظفات بمديرية التربية والتعليم،

وأكد شعبان، الدور الكبير للأم المصرية في حياة أبنائها، إذ تساعدهم منذ الطفولة وخلال المراحل التعليمية دون كد أو ملل أو تعب، فالام المصرية رمز العطاء

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هذا التكريم يعتبر بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها تأكيدا علي أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا فى تقدمه. 

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