وكيل شباب ورياضة القليوبية يجتمع بمشرفى ومدربي المشروعات التخصصية والقومية للتنمية الرياضية

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، اليوم الأحد24 مارس الجاري، اجتماعا مع مشرفى ومسئولى مراكز التدريب للمشروعات التخصصية والقومية التي تنفذها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمد عزازى مدير ادارة الرياضة بالمديرية، وذلك فى قاعة الاجتماعات بالمديرية ، لمناقشة الخطة التنفيذية للبرنامج وأهم الإيجابيات والسلبيات.

واستمع الصبروط إلى الاستفسارات والمقترحات المقدمه من العاملين وتم مناقشتها خلال الاجتماع ، وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بضرورة الالتزام بالضوابط والارشادات المنظمة للعمل من كافة النواحي بالاضافة الى التاكيد على البرامج والأنشطة المنفذة بمراكز الشباب ضمن الخطة الموحدة للأنشطة بمراكز الشباب والبرامج المنفذة من خلال المديرية والادارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة ،مما يستلزم تكثيف المتابعة على الهيئات الشبابية والرياضية لضمان جودة الخدمات والأنشطة المقدمه للنشء والشباب .

تأتى تلك الاجتماعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وفقا لبرنامج زمنى ليشمل كافة إدارات المديرية بالشكل الذى يضمن شمولية الاجتماع مع جميع العاملين بمراكز الشباب والاندية بالشباب والرياضة بالقليوبية ، لضمان انضباط وجودة أداء العاملين فى تقديم الخدمات والبرامج المقدمة للنشء والشباب، وتوضيح وعرض رؤية وانجازات الدولة المصرية فى كافة القطاعات بوجه عام لاسيما جهود الدولة فى مجال وزارة الشباب والرياضة .