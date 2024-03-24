عاجل|حزب الله يقصف أجهزة تجسسية في موقع الراهب

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، منذ قليل، أجهزة تجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.

وقال حزب الله، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:50) من ظهر يوم الأحد 24-03-2024 ‏تجهيزات تجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

وكانت المقاومة الإسلامية قصفت، صباح اليوم، موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة، وفجر اليوم استهدفت مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي وأسفر عنه قتلى ومصابون.‏

وقال حزب الله، في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:10) من يوم الأحد 24-03-2024 موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وأضاف، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا.‏