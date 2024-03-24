رئيس جامعة سوهاج يشارك في حفل إفطار المحبة والإخاء بنادي القضاة

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في حفل إفطار المودة والإخاء بنادي قضاة مصر، معرباً عن سعادته بمشاركته بهذا الإفطار الجماعي الذي جمع العديد من الشخصيات العامة، مثمناً هذه اللفتة الطيبة التي تهدف الي توطيد روح الإخاء والتعارف والتأكيد على روح الفريق الواحد بين كافة الأجهزة، ومعرباً عن شكره وتقديره لكل القائمين على تنظيم هذا الإفطار.

وحضر الحفل الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، اللواء محمد فوزي نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الدكتور محمد الغمراوي وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق، الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق، اللواء أحمد صقر محافظ الغربية السابق، الدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاه مصر ونائب رئيس محكمة النقض، المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية و لفيف من الشخصيات العامة والقضاة والمستشارين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين، وذلك بنادي القضاه بالقاهرة.



وقدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق علي دعوته الكريمه لهذا الحفل الذي جمع العديد من القامات والشخصيات من كافة الجهات، متمنياً دوام المحبة والتقدم والاستقرار لوطننا الحبيب مصر.