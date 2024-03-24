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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| مقتل جندي في لواء ناحال خلال معارك شمال غزة

الجندي الإسرائيلي
الجندي الإسرائيلي القتيل

 أعلن جيش الاحتلال مقتل الرقيب ليئور رافيف، 21 سنة، من ريشون لتسيون، مقاتل في الكتيبة 932 لواء ناحال، خلال معارك شمال قطاع غزة .

 على جانب آخر، قال الناطق العسكري باسم كتائب القسّام أبو عبيدة أمس السبت، إننا كنا قد حذرنا سابقًا أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء.

 وأضاف أبو عبيدة، في بيان نشرته القسام: أن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم، ونعلن وفاة الأسير الصهيوني "ييجـﭫ بوخطاﭪ" "יגב בוכשטב"، 34 عامًا، نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وتابع: سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كل من:

1- ايتسيك الجراط

2- ألكس دنسيج

3- رونين طومي أنجل

4- إلياهو مرجليت


 

 

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