الدقهلية تكرم الأم المثالية الأولي على مستوي الجمهورية

استقبل الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أنيسه فريد منصور "الأم المثالية الأولي على مستوي الجمهورية" ابنه تمي الامديد"، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة والأم المثالية الخميس الماضي.

وكرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأم المثالية بمنحها درع المحافظة وشهادة شكر وتقدير؛ لكفاحها وتميزها، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وابناء السيدة المكرمة..

وقال مختار، للام المثالية الأولي شرفتي محافظة الدقهلية بين المحافظات لحصولك علي المركز الاول كام مثالية، وهذا ليس بجديد علي المرأة بالدقهلية.

يأتي تكريم انيسه فريد منصور كأم مثالية اولي علي مستوي الجمهورية تقديرا لها ولقصة كفاحها مع الابناء ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية مما اهلها للاختيار لتفوز بالمركز الاول علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2024 تم بناء علي اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرارمحافظ الدقهلية حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الامهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانه المسابقة علي مستوي الدولة وتم تصعيد المختارين وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي كافة المحافظات.