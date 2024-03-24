محافظ الغربية يناقش أعمال تنفيذ محور النعناعية وكورنيش المحلة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المنفذ لمحور النعناعية وكورنيش المحلة ومركز تجميع الألبان بالمحلة لمتابعة الموقف الحالي للأعمال المتبقية بالمشروعات وتنفيذها، وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والإنتهاء من المشروعات المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات، بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء وليد أبو المجد مدير عام الجهاز، واللواء أشرف حمودة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني .

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

كما تابع المحافظ مستجدات الاعمال بكورنيش مدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم فى كورنيش مدينة طنطا، كمحور مرورى داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المدينة.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة والذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار، مبردات).

وأوضح محافظ الغربية، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 63% والهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين فضلا عن مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا؛ للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة للمواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشددا على تذليل كل المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.