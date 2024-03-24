الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

لابيد: قانون التجنيد الإسرائيلي يعكس كذب وبشاعة حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية “يائير لابيد”، أن قانون التجنيد الذي سيطرح الأسبوع الجاري يعكس كذب وبشاعة الحكومة الحالية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

txt

مستوطن يدهس متظاهر من الحريديم الرافضين لقانون التجنيد بالاحتلال.. فيديو

txt

غالانت يطالب بتعديل قانون التجنيد في إسرائيل ليشمل الحريديم

 وأضاف لابيد، أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا في الجنود، والحكومة تقدم إعفاءً من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب، وهذا يمثل وصمة عار على أعضائها.

تعديل قانون التجنيد الإسرائيلي:

 تسعى حكومة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا.

 يأتي ذلك رغم أن مجلس الحرب الإسرائيلي كان دعا لتعديل قانون التجنيد، ليشمل اليهودَ المتشددين، المعروفين بـ"الحريديم" على قاعدة أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".

 وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتجنيدهم لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات المقبلة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.

 

مواد متعلقة

نشرة التوك شو.. أزمة كهربا مع مجدي عبدالغني وعفاريت حورية فرغلي

اقرأ غدا بالوفد.. غلاء بالأسواق بعد ارتفاع أسعار البنزين

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ14 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ14 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في اللية الـ14 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ14 من رمضان (بث مباشر)

تحرك إسرائيلي سريع ضد تركيا بعد تصريحات أردوغان

صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)
الجريدة الورقية