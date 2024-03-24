لابيد: قانون التجنيد الإسرائيلي يعكس كذب وبشاعة حكومة نتنياهو

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية “يائير لابيد”، أن قانون التجنيد الذي سيطرح الأسبوع الجاري يعكس كذب وبشاعة الحكومة الحالية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف لابيد، أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا في الجنود، والحكومة تقدم إعفاءً من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب، وهذا يمثل وصمة عار على أعضائها.

تعديل قانون التجنيد الإسرائيلي:

تسعى حكومة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا.

يأتي ذلك رغم أن مجلس الحرب الإسرائيلي كان دعا لتعديل قانون التجنيد، ليشمل اليهودَ المتشددين، المعروفين بـ"الحريديم" على قاعدة أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتجنيدهم لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات المقبلة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.