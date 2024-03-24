بعد إنفاق 31 مليونا عليه .. أكبر شوارع المنصورة يغرق في الأمطار

البلاعات الجديدة خارج نطاق الخدمة..

تحولت شوارع المنصورة إلى " بركة مياه" بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، صباح اليوم الأحد، والتي استمرت قرابة ساعة، حيث ظهرت عيوب " بلاعات الأمطار " التي تبين انسدادها وكانت النتيجة غرق الشوارع بالأمطار وخاصة شارع قناة السويس الرئيسي الذي يعتبر من أكبر شوارع المنصورة، والذي تم إنفاق 31 مليونا من الجنيهات على تطويره ومن بين أعمال التطوير التي تمت تركيب بلاعات جديدة ولم يمض على استلام الشارع عدة أشهر حتى ظهرت عيوب " البلاعات " مع هطول الأمطار.

عدة أشهر

يقول ياسر عبد الغني بأن الشارع لم يمض على تطويره وتركيب بلاعات جديدة عدة أشهر حتى نفاجأ بأن البلاعات لاتعمل ، حيث قامت الشركة المسئولة بتركيب بلاعات غيرمطابقة للمواصفات مما تسبب في تراكم المياه في الشارع من الاتجاهين ، فمن المسئول عن إهدار المال العام؟

ويقول إيهاب علي بأنه يسكن في شارع قناة السويس ويتساءل .. ماهي الحكمة في إزالة الحدائق التي كانت متنفسا للناس وتم انفاق ملايين الجنيهات ؟ أين البلاعات الجديدة التي تم تركيبها في الشارع والتي تسببت في غرق الشارع مع كل موجة أمطار؟.

إجراء تحقيق

ويضيف عامر عبد الخالق بأنه يجب التحقيق في المسئول عن إهدار المال العام وإنفاق الملايين على شارع حيوي ورئيسي ثم تكون النتيجة غرق الشارع بالكامل مع هطول الأمطار ، ماحدث يعتبر إهدارا للمال العام ويجب ألا يمر دون مسائلة مع إعادة تركيب بلاعات جديدة على نفقة الشركة التي قامت بتنفيذ مشروع تطوير الشارع .

بلاعات الشارع الجديدة لاتعمل

مياه الأمطار أغرقت شارع قناة السويس من الإتجاهين

أعمال التطوير

وكانت محافظة الدقهلية قد قامت مؤخرا بأعمال تطوير في شارع قناة السويس بتكلفة 31 مليون ، وشملت أعمال التطوير تشجير وزراعة الجزيرة الوسطى بالشارع ورصفه؛ وأعمال تركيب الإنترلوك والتبليط إلى جانب تركيب بلاعات جديدة لمياه الأمطار ، وكان المواطنون قد انتقدوا إزالة الحدائق التي كانت تميز شارع قناة السويس ، حيث كانت متنفسا للمواطنين والتنزه بها ، كما تم إزالة أشجار بهذه الحدائق .

طول الشارع

يذكر أن شارع قناة السويس يبلغ طوله 1450 مترا وتنقسم الجزيرة الوسطى التي تم تشجيرها وزراعتها إلى 40 حوضا على طول الشارع بإجمالي 3700 متر.