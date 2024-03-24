بعد قصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي.. حزب الله يستهدف موقع جل العلام

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة، وفجر اليوم استهدفت مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي واسفر عنه قتلى ومصابين.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:10) من يوم الأحد 24-03-2024 موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وأضاف أن مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا.‏