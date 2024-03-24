بعد قصف مقر الدفاع الجوي الإسرائيلي.. حزب الله يستهدف موقع جل العلام
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة، وفجر اليوم استهدفت مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي واسفر عنه قتلى ومصابين.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:10) من يوم الأحد 24-03-2024 موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وأضاف أن مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا.