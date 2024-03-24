الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: تبرير واشنطن لكييف دليل إثبات لتورطها في هجوم"كروكوس" الإرهابي

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه حتى نهاية التحقيق في الهجوم الإرهابي في "كروكوس"، يجب اعتبار أي تبرير من جانب واشنطن لكييف بمثابة دليل إثبات دامغ.

وكتبت زاخاروفا على قنانها في تيلغرام: "إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس، فإن أي عبارة أو كلمة من واشنطن تحاول تبرير نظام كييف يجب اعتبارها دليل إثبات".

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

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