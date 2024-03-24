الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسلح يرتدي زي الجيش الإسرائيلي يطلق النار في اسدود ويصيب 3 اشخاص

بوابة الوفد الإلكترونية

اطلق مسلح النار على مستوطنين في منطقة اسدود، أسفر عنه 3 إصابات إحداهما في حالة حرجة .
وأعلن الإسعاف الإسرائيل، عن إصابة رجل وامرأتين إحداهما في حالة حرجة في حادث إطلاق نار في أسدود.
وذكرت وسائل عبرية أن المسلح كان يرتدي زي الجيش الإسرائيلي.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة".

وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الاعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك نصرةً لأهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

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