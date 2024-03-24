كواليس الأزمة بين منتخب إنجلترا والحكومة بسبب "الصليب"

نشبت مؤخرا أزمة بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والحكومة البريطانية بسبب التغيير الذي أُدخل على العلم في القميص الجديد لمنتخب إنجلترا.

حيث قامت شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية الراعية للمنتخب الإنجليزي بتغيير مظهر صليب القديس جورج في العلم الإنجليزي، باستخدام خطين أفقيين أرجواني وأزرق، مشيرة إلى إن ألوان الصليب مستوحاة من ملابس التمارين التي ارتداها المنتخب الفائز بكأس العالم 1966.

وترتب على التغيير ردود أفعال غاضبة من بعض المشجعين واللاعبين السابقين، مع دخول بعض كبار السياسيين على الخط أيضا.

تصريحات غاضبة من رئيس الوزراء

حيث قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه "يفضل القميص الأصلي" لإنجلترا، مضيفا للصحفيين: "وجهة نظري العامة هي أنه عندما يتعلق الأمر بأعلامنا الوطنية، لا ينبغي أن نعبث بها لأنها مصدر فخر، هويتنا، ما نحن عليه، وهي مثالية كما هي".

بينما من جانبها رأت وزيرة الثقافة لوسي فرايزر التي تشمل اختصاصاتها الرياضة، إن الاتحاد الإنجليزي ونايكي لم يفكرا بالمشجعين أولا، مضيفة على موقع "أكس": "تراثنا الوطني، بما في ذلك صليب القديس جورج، يجمعنا معا. والتلاعب به لا معنى له وغير ضروري".

فيما دعا كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض والذي يشجع نادي أرسنال، شركة نايكي إلى "إعادة النظر" في قرارها، مضيفا في تصريح لصحيفة "الصن" البريطانية "أنا مشجع كبير لكرة القدم، أذهب الى مباريات إنجلترا، إن كان للرجال أو السيدات، والجميع يستخدم العلم. إنه يوحّدنا. لا يحتاج إلى تغيير. نحن بحاجة فقط إلى أن نكون فخورين به".

وفي المقابل أصدرت شركة "نايكي" بيانا قالت فيه إن "نيتها لم تكن الإساءة على الإطلاق" لكنها لم تشر إلى أي نيّة لتغيير التصميم.

وأضافت "نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الإنجليزي منذ عام 2012 ونتفهم أهمية صليب سانت جورج ولم يكن في نيتنا الإساءة على الإطلاق نظراً لما يعنيه لجماهير إنجلترا. جنباً إلى جنب مع الاتحاد الإنجليزي، كان الهدف (من التغيير) الاحتفال بأبطال 1966 وإنجازاتهم".

وأخيرا أعرب الاتحاد الإنجليزي في بيان منفصل أنه فخور بالتصميم الجديد، مشيراً أيضاً إلى ارتباطه بمنتخب مونديال 1966.

وأشار متحدث باسمه إلى أنها "أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تصميمات مختلفة مستوحاة من صليب سانت جورج على قمصان إنجلترا".