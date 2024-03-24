حمزه والدبيس يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي للانضمام للأهلى

قرر محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي مفادرة حمزه علاء حارس المرمي وكريم الدبيس معسكر المنتخب الأوليمبي بمدينة الأحساء السعودية للانضمام إلى فريق الكرة الأول بالاهلى للمشاركة فى مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل فى ربع نهائي دورى الابطال الافريقي .

وجاء قرار محمد بركات بعد جلسة عقدها مع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عرض خلالها الظروف الصعبة التى تواجه الاهلى قبل مباراته المهمة ومعاناة بطل مصر من غيابات كثيرة ونقص عددى فى صفوفه .. واقتنع ميكالى بوجهة نظر بركات وتقرر سفر لاعبي الاهلى تقديرا للمهمة الوطنية التى تنتظر الاهلى أمام سيمبا باعتباره سفيرا لمصر بالبطولة القارية ، إضافة إلى تعزيز علاقة التعاون المتبادل بين المنتخب الأوليمبي والاهلى خاصة وأن الاهلى لا يتأخر فى دعم المنتخب الأوليمبي وتمنى ميكالى التوفيق للأهلى فى مباراته المقبلة هو وكل الأندية المصرية التى تمثل مصر فى البطولات الخارجية .. يغادر حمزه علاء والدبيس صباح اليوم فى طريقهما إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الاهلى المقرر سفره يوم الأربعاء إلى تنزانيا..هذا ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره السعودى يوم الثلاثاء المقبل عفى لقاء تحديد المركز الثالث وتحدي صاحب برونزية بطولة غرب آسيا المقامة بالأحساء