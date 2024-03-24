رئيس المجلس الشعبي الجزائري يطالب بضرورة وقف "حمام الدم" الفلسطيني

طالب رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، بملاحقة "مجرمي الاحتلال الإسرائيلي" أمام الهيئات القضائية الدولية جراء ما يرتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا بوغالي، في كلمة له خلال اجتماع المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، اليوم بجنيف، بضرورة وقف "حمام الدم" الفلسطيني والضغط على الاحتلال للانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

والسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، مؤكدا على "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما حذر من "خطورة الظرف الراهن" مشيرا إلى أن "الدول العربية تتعرض حاليا لتداعيات وتغيرات وجودية تستوجب تعزيز العمل المشترك خدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وفي نفس السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري أن المصالح المشتركة للدول العربية لا يمكن أن تتوطد إلا من خلال تقاسم أفضل الممارسات والخبرات بما يسهم في حماية وتعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.